State Department ponovno obsodil grožnje novinarjem

Washington, 2. novembra - Ameriško zunanje ministrstvo je ob mednarodnem dnevu končanja nekaznovanosti zločinov proti novinarjem sporočilo, da svobodni in neodvisni mediji skrbijo za odgovornost voditeljev, ščitijo pravice državljanov in zagotavljajo dobro informiranost. ZDA obsojajo grožnje, nadlegovanje in nasilje nad novinarji in medijskimi delavci.