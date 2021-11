Hoteli v piranski občini oktobra z več nočitvami

Portorož, 2. novembra - Hotelirji v piranski občini so lahko zadovoljni. Oktobra so namreč v tamkajšnjih hotelih zabeležili 120.251 nočitev, kar je 78 odstotkov več kot v tem času lani in devet odstotkov več kot oktobra 2019. Večino nočitev so ustvarili domači gostje, mnogo jih je koristilo bone. Hoteli ob tem beležijo veliko rezervacij za november.