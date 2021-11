Za krepitev socialnega podjetništva 300.000 evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 2. novembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja odobrila 307.000 evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za projekt, s katerim se spodbuja dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, so sporočili.