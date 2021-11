Pogrešan je 40-letni Marko Vršič iz Maribora

Ljubljana, 2. novembra - Mariborski policisti iščejo 40-letnega Marka Vršiča iz Maribora. Od doma je odšel peš, nazadnje pa so ga videli v ponedeljek ob 8.45 v Mariboru. Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov, težek 65 kilogramov in ima kratke rjave lase, so sporočili s Policijske uprave Maribor.