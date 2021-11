Voditelji 100 držav na COP26 za konec krčenja gozdov do leta 2030

Glasgow, 2. novembra - Po drastičnih pozivih k sprejetju nujnih podnebnih ukrepov so na podnebnem vrhu COP26 v Glasgowu danes voditelji okoli 100 držav podpisali pobudo, v skladu s katero naj bi do leta 2030 ustavili krčenje gozdov in drugo uničevanje naravnega okolja, poročajo tuje tiskovne agencije.