V hišnih preiskavah na Idrijskem v dveh primerih zasegli konopljo

Idrija/Žiri, 2. novembra - V hišni preiskavi, ki so jo po nalogu tolminskega okrajnega sodišča na območju Žirovnice in Žirov v sredo opravili idrijski policisti, so zasegli manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo. Istega dne so zasegli konopljo tudi v Predgrižah na Idrijskem.