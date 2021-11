Inšpektorat in varuh športnikovih pravic podala priporočili

Ljubljana, 2. novembra - Na seji državnega strokovnega sveta za šport so obravnavali poročili inšpektorata za šport in varuha športnikovih pravic, ki sta skupaj podala tudi priporočili, povezani s prestopi športnikov in s tem preprečevanjem zelo visokih plačil nadomestil za mlade, ter za izdajo smernic glede dela trenerjev za zaščito športnikov.