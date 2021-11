V Avstriji spomin na žrtve terorističnega napada na Dunaju

Dunaj, 2. novembra - Uradna Avstrija danes obeležuje spomin na žrtve lanskega terorističnega napada, ko je simpatizer skrajne Islamske države (IS) v manj kot desetih minutah v središču Dunaja ubil štiri in ranil 20 ljudi. Osrednja slovesnost bo potekala popoldne v najstarejši dunajski cerkvi, manjši dogodki in izrazi sožalja pa se vrstijo že od jutra.