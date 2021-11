V Mestni občini Novo mesto naložbi urejanja vaških središč

Novo mesto, 2. novembra - V novomeški občini so konec tedna odprli prenovljeni zadružni dom v Uršnih Selih in dozidane prostore kulturno-gasilskega doma v Gabrju. Mestna občina Novo mesto je za naložbo v Uršnih Selih prispevala nekaj več kot pol milijona evrov in stanovanjsko podjetje Zarja dobrih 280.000 evrov. Naložba v Gabrju je občino stala nekaj več kot 180.000 evrov.