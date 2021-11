Mirovni inštitut s kampanjo #ZASTATUS za ureditev statusa izbrisanih

Ljubljana, 2. novembra - Na mirovnem inštitutu so zagnali donacijsko kampanjo #ZASTATUS, namenjeno ureditvi statusa izbrisanih oseb, ki bo potekala v mesecu novembru in decembru. Zbrana sredstva bodo namenjena stroškom zastopanja izbrisanih posameznikov brez statusa, stroškom postopkov, taks, pridobivanja dokumentacije in prevodov, so sporočili z mirovnega inštituta.