Ljubljanska borza: Indeks dopoldne z rastjo

Ljubljana, 2. novembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi pridobil 0,53 odstotka glede na petkovo zaključno vrednost. Zaenkrat so se najbolj podražile delnice Cinkarne Celje (+1,67 odstotka), vlagatelji pa so daleč največ prometa ustvarili z delnicami Krke, prek 300.000 evrov. Krkine delnice so se sicer podražile za 0,9 odstotka.