PSG brez Messija v ligi prvakov proti Leipzigu

Pariz, 2. novembra - Francoski nogometni velikan PSG bo v Leipzig na sredino tekmo lige prvakov (21.00) odpotoval brez prvega zvezdnika Lionela Messija. Kot so potrdili na spletni strani pariškega kluba, bo Argentinec ostal doma zaradi težav z levim kolenom in stegensko mišico. To povečuje možnosti Leipziga slovenskega igralca Kevina Kampla za prvo zmago v skupini A.