Matevž Čelik izbran za enega od kustosov EPK Temišvar 2023

Temišvar, 2. novembra - Matevža Čelika, nekdanjega direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), so izbrali za enega od kustosov Evropske prestolnice kulture (EPK) leta 2023 v romunskem Temišvarju. Strokovna komisija je imena kustosov in strokovnjakov, ki bodo koordinirali, razvijali in strateško usmerjali program tega projekta, izbrala v ponedeljek.