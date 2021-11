Conte uradno trener Tottenhama

London, 2. novembra - Italijanski nogometni strokovnjak Antonio Conte je tudi uradno postal trener angleškega prvoligaša Tottenhama. Nekdanji italijanski selektor in trener Arezza, Barija, Atalante, Siene, Juventusa, Chelseaja in Interja je z Londončani podpisal pogodbo do junija 2023 z možnostjo podaljšanja, so potrdili v klubu.