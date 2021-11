V Romuniji propadel še en poskus oblikovanja nove vlade

Bukarešta, 2. novembra - Romunija tone vse globlje v politično krizo, potem ko je upokojeni general Nicolae Ciuca v ponedeljek zvečer sporočil, da mu ni uspelo sestaviti nove vlade in da bo zato vrnil mandat, poročajo tuje tiskovne agencije. Ciuca in njegov novi kabinet naj bi pred poslance stopila to sredo, a glasovanje o zaupnici je zdaj odpovedano.