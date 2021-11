Na klavirskem tekmovanju v Radovljici prva nagrada za češkega pianista

Radovljica, 2. novembra - Na mednarodnem klavirskem tekmovanju, ki je minuli konec tedna potekalo v Radovljici, je prvo nagrado v najstarejši kategoriji pianistov od 19 do 24 let osvojil Ondrej Zavadil iz Češke. Drugo in tretjo nagrado sta dobila Andrija Jovović iz Črne gore in Vladimir Aćimović iz Srbije, so sporočili organizatorji.