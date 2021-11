Vreme: Dopoldne še občasne padavine, popoldne razjasnitev

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo krajevne padavine v zahodni polovici Slovenije, popoldne se bodo pojavljale tudi drugod. Zvečer se bo dež okrepil in razširil nad vso državo. Ob morju bo ponovno zapihal okrepljen jugo, ponekod v notranjosti južni veter. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem od 9 do 13, najvišje dnevne od 8 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: Četrtek bo sprva deževen, popoldne pa bodo padavine slabele in večinoma ponehale, jasnilo se bo. Pihal bo jugozahodnik. V petek kaže na suho vreme. Na Primorskem bo sončno s šibko burjo, v notranjosti bo precej nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Nad večjim delom celine je ciklonsko območje, vremenska fronta je prešla naše kraje in se pomaknila proti vzhodu. Prehodno z vetrovi severnih smeri k nam doteka hladnejši in postopno manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes dopoldne se bodo padavine umikale proti vzhodu, popoldne se bo delno jasnilo. Na Hrvaškem in Madžarskem bo prehodno zapihal severozahodni veter. V sredo dopoldne bo najprej začelo deževati v krajih zahodno od nas, popoldne pa se bo dež razširil nad vse sosednje pokrajine. Ob severnem Jadranu se bo znova krepil jugo.

Biovreme: Danes dopoldne bo vremenska obremenitev popustila in popoldne vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem. V sredo bo vremenska obremenitev spet postopno naraščala, popoldne in zvečer bo obremenitev občutilo veliko ljudi.