V požaru stanovanjske hiše na obrobju Postojne za okoli 100.000 evrov škode

Koper, 2. novembra - V soboto okoli 19. ure je izbruhnil požar, ki je povsem uničil zgornji del stanovanjske hiše na obrobju Postojne. Gasilci so požar pogasili, starejšega domačina, ki se je nadihal dima, so odpeljali v bolnišnico. Vzrok požara še ni znan, po prvih ocenah je za približno 100.000 evrov škode, so za STA povedali na Policijski upravi Koper.