Toronto do zmage brez Dragića, Denver neuspešen brez Čančarja

New York, 2. novembra - Košarkarji Toronto Raptors so v severnoameriški ligi NBA gostovali pri New York Knicks in na 75. obletnici prve tekme v ligi NBA slavili zmago s 113:104, pri čemer slovenski zvezdnik Goran Dragić po odločitvi trenerja vnovič ni igral za plenilce. To kaže na skorajšnje slovo od Toronta, ki bi Dragiću odštel 19,4 milijona dolarjev za sezono 2021/22.