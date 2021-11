Nogometaš na Norveškem doživel srčni zastoj

Stockholm, 2. novembra - Islandski nogometaš Emil Palsson se je sinoči zaradi srčnega zastoja zgrudil na tekmi druge norveške lige, so sporočili iz njegovega kluba Songdala. Osemindvajsetletnik se je zgrudil v 12. minuti tekme proti Stjordals-Blinku, a so ga uspešno oživili in z letalom odpeljali v bolnišnico na nadaljnje preglede, poroča francoska agencija AFP.