Newyorške borze končale v zelenem

New York, 1. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem in z novimi rekordi. Vlagatelji so pozdravili poročila o dobičkih podjetij, ki so v veliki meri presegla pričakovanja. V tem tednu pa pričakujejo poročilo o brezposelnosti v ZDA, ki naj bi pokazalo porast zaposlovanja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.