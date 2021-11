Večer o podražitvah (2. 11.)

Maribor, 1. novembra - Petra Lesjak Tušek v komentarju Neizbežni krč podražitev piše o podražitvah, ki terjajo zategovanje pasu. Starejši z nizkimi pokojninami so že doslej morali racionalno trošiti. Mladi, zlasti taki, ki so si zastavili podjetniške poti kot samozaposleni, pa so nenadoma namesto na uspešni poti na spolzkem terenu, z negotovo perspektivo, piše avtorica.