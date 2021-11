Primorske novice o festivalu Ultra trail Vipavska dolina (2. 11.)

Koper, 1. novembra - Igor Mušič v komentarju Vipavski festival teka in turizma piše o festivalu Ultra trail Vipavska dolina. Festivala se je minuli konec tedna udeležilo 1300 tekačev in pohodnikov iz 36 držav, kar je več kot leta 2019 - pred covidom. Festival je privabili turiste, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa v naravi in krajih, kjer še niso bili.