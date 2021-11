Evropske borze navzgor, dražja tudi nafta in evro

Frankfurt, 1. novembra - Vodilne evropske borze so prvi novembrski trgovalni dan končale s pozitivnim izkupičkom. Dobri gospodarski kazalci iz prejšnjega tedna in pričakovanja o novih v tem tednu so hrabrila vlagatelje, ki so se odločali za nakupe delnic. Podražila se je tudi nafta, evro se je v primerjavi z dolarjem okrepil.