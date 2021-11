Gremiovi navijači so se znesli nad tehnologijo VAR

Rio de Janeiro, 1. novembra - Navijači brazilskega prvoligaša Gremia iz Porto Alegreja so se znesli nad opremo za videotehnologijo VAR. Po tekmi, ki jo je njihov klub izgubil z 1:3 proti Palmeirasu, so vdrli na igrišče in uničili opremo za VAR. Najverjetneje jih je razjezila najstrožja kazen v korist tekmeca, za katero so se sodniki odločili po pregledu z VAR.