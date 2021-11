V Trstu zaradi porasta okužb z novim koronavirusom prepovedali proteste na glavnem trgu

Trst, 1. novembra - Po več protestih proti omejitvenim ukrepom v preteklih dneh so tržaške oblasti do konca leta prepovedale zborovanja na osrednjem Trgu enotnosti Italije in bližnjih ulicah. Razlog za prepoved je povečanje števila okužb z novim koronavirusom v tem pristaniškem mestu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.