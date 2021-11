v ZDA upad novih okužb z novim koronavirusom

New York, 1. novembra - V ZDA so v zadnjem tednu dni našteli okoli 72.000 novih primerov okužb z novim koronavirusom, kar je bistveno manj od preteklih tednov. V tednu do 13. septembra so namreč imeli povprečno na dan 172.500 novih okužb. V ZDA so doslej proti covidu-19 cepili 58 odstotkov vseh prebivalcev ZDA.