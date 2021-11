Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe pri vstopu v državo

Ljubljana, 1. novembra - Promet po slovenskih cestah poteka brez posebnosti, o daljših čakalnih dobah pa poročajo z mejnih prehodov s Hrvaško. Po podatkih prometnoinformacijskega centra na Obrežju osebna vozila za vstop v državo čakajo od ene do dveh ur, na Gruškovju, Sedlarjevem, Slovenski vasi in Metliki pa nekaj manj kot uro, na Jelšanah in Starodu pa pol ure.