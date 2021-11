V New Yorku v veljavo stopilo obvezno cepljenje za mestne uslužbence

New York, 1. novembra - V New Yorku je danes v veljavo stopilo obvezno cepljenje za vse zaposlene v mestni upravi in drugih mestnih organih, to so med drugim tudi policisti, gasilci in smetarji. Kdor ni cepljen z najmanj enim odmerkom, mora na neplačan dopust. Župan Bill de Blasio je v nedeljo tvitnil, da po njegovih informacijah pogoj izpolnjuje 91 odstotkov ljudi.