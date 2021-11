Državni vrh položil venec k spomeniku žrtvam vseh vojn v Ljubljani

Ljubljana, 1. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je ob današnjem dnevu spomina na mrtve v spremstvu državne delegacije položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ob ljubljanskem Kongresnem trgu. Polaganje venca so pospremile salve garde Slovenske vojske, zvok trobil Policijskega orkestra in kvartet pevcev.