Na območju Strahomerja zagorela počitniška brunarica

Ljubljana/Ig, 1. novembra - Nekaj po polnoči je zagorelo v počitniški brunarici v naselju Strahomer v občini Ig, posredovali so gasilci in požar omejili. V objektu v tem času ni bilo nikogar. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana.