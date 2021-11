Izrael se odpira za cepljene in prebolele individualne turiste

Tel Aviv, 1. novembra - Po več kot letu in pol Izrael z današnjim dnem vstop v državo omogoča tudi individualnim turistom, ki so proti covidu-19 cepljeni ali so ga preboleli. Pri tem so oblasti točno določile, kakšne pogoje morata ti dve skupini turistov izpolnjevati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.