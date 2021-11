Evropske borze november začele z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 1. novembra - Indeksi na evropskih borzah so v nov mesec vstopili z rastjo. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji optimistični zaradi dobrih poslovnih poročil, ki so jih v prejšnjih tednih objavljala velika podjetja. Pomirila jih je stabilizacija cen premoga na Kitajskem, pozdravili so tudi rezultate parlamentarnih volitev na Japonskem.