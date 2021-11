Ministrica Jaklitsch obiskala Videmsko pokrajino

Čedad, 1. novembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je bila v nedeljo v Videmski pokrajini. V Bardu je obiskala grob zavednega Slovenca in kulturnega delavca Viljema Černa. V imenu Slovenije je tudi položila venca k spomeniku odporništva v Čedadu in spomeniku padlim partizanom v Osojanah v Reziji, so sporočili iz njenega urada.

Ministrica se je tudi srečala z županjo občine Rezija Anno Micelli in v Bardu s predsednico Centra za kulturne raziskave Luiso Cher, so danes sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dodali so, da je Jaklitscheva na kratkih spominskih slovesnostih v Čedadu in Reziji zbrane tudi nagovorila ter spomnila na številne mlade fante, ki so bili pripravljeni za ideale, v katere so verjeli, žrtvovati največ, kar so imeli - svoje življenje.

"V spoštljivem spominu na preteklost, iz katere se ne bi smeli bati učiti, čeprav so bile lekcije težke in zahtevne, bi morali premišljevati sedanjost in načrtovati prihodnost. Danes ne govori več orožje, kar je dobro in prav. Govori pa še vedno prepogosto trda beseda, izključevanje, strah pred drugim. To je danes naša bitka, ki ji velja nameniti naše moči. Tudi zato da, kot pravi slovenska himna, ne vrag, le sosed bo mejak," je dejala ministrica.

V ospredju pogovorov Jaklitscheve z županjo Rezije so bili potenciali tega območja, trenutni projekti in načrti za prihodnost. Županja je izpostavila dobro sodelovanje s predstavniki slovenske avtohtone narodne skupnosti in obmejnimi slovenskimi občinami, še posebej sodelovanje na področju turizma z občino Bovec. Ministrica se je županiji zahvalila za naklonjen odnos do slovenske skupnosti.

Na tokratnih spominskih slovesnostih sta bila tudi župana občine Bovec in Kobarid, Valter Mlekuž in Marko Matajurc, so še sporočili z omenjenega urada.