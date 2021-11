Vreme: Dopoldne bo začelo deževati na zahodu, proti večeru se bo dež širil proti vzhodu

Dež se bo zvečer od zahoda krepil in v prvem delu noči razširil nad vso Slovenijo. Predvsem ob morju bo lahko tudi zagrmelo.

V torek zjutraj bo dež od zahoda slabel in do sredine dneva večinoma ponehal. V notranjosti Slovenije bo prehodno zapihal severozahodnik. Popoldne se bo delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo od zahoda spet začelo deževati. Ob morju bo ponovno zapihal jugo, ponekod v notranjosti pa južni veter.

Četrtek bo sprva deževen, popoldne bo dež predvsem na vzhodu ponehal.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se poglablja sekundarni ciklon, vremenska fronta pa bo v noči na torek prešla naše kraje. Pred njo od jugozahoda k nam doteka vlažen in prehodno nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva začelo deževati v Kvarnerju in Gorskem Kotarju, dopoldne pa tudi v sosednjih krajih Italije. Popoldne se bo dež širil proti vzhodu. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo.

V torek dopoldne se bodo padavine umikale proti vzhodu, popoldne se bo delno jasnilo. Na Hrvaškem in Madžarskem bo prehodno zapihal severozahodni veter.

Biovreme: Čez dan bo vremenska obremenitev postopno naraščala, popoldne in zvečer bo obremenitev občutilo veliko ljudi. V noči na torek bo moteno tudi spanje. V torek dopoldne bo obremenitev popustila in popoldne vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem.