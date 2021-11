Kralji do tretje zmage, Kopitar prispeval gol in podajo

Los Angeles, 1. novembra - Kralji iz Los Angelesa so dosegli tretjo zmago v severnoameriški hokejski ligi NHL, potem ko so v svojem Staples Centru premagali tekmece iz Buffala s 3:2. Za tretjo zmago kalifornijske ekipe v najmočnejši hokejski ligi na svetu si veliko zaslug lasti Hrušičan Anže Kopitar, ki je v slabih 25 minutah dosegel gol in podajo.