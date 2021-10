Valenčičev HJK Helsinki finski nogometni prvak

Kuopio, 31. oktobra - Nogometaši HJK Helsinkov, za katere igra tudi Slovenec Filip Valenčič, so še 31. osvojili naslov finskih prvakov. V odločilni tekmi so danes v zadnjem krogu v gosteh s Kuopijem igrali 1:1, kar je zadostovalo, da so pred njim zadržali točko prednosti v ligi za prvaka. Helsinki so tako ubranili lanski naslov, to je že njihov 10. v zadnjih 13 letih.