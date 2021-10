West Ham ohranja stik z vrhom angleške lige

London, 31. oktobra - Nogometaši londonskega West Hama ohranjajo stik z vrhom angleške lige. V 10. krogu so v Birminghamu premagali Aston Villo s 4:1 in osvojili 20. točko. Še vedno so na četrtem mestu, so pa se točkovno izenačili z Manchester Cityjem, ki je tretji. Za vodilnim Chelseajem zaostajajo pet točk.