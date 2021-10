Poročilo ZN: Zadnjih sedem let bi bilo lahko najtoplejših doslej

Glasgow, 31. oktobra - Zadnjih sedem let med 2015 in 2021 bi bilo lahko najtoplejših doslej, je danes sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO) in pri tem opozorila, da se naš planet podaja "na neznano področje". V objavljenem poročilu tudi opozarjajo na daljnosežne posledice globalnega segrevanja za sedanje in prihodnje generacije.