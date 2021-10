Vreme: Zvečer bo še precej jasno, ponoči pa se bo pooblačilo

Ljubljana, 31. oktobra - Ponekod v vzhodnih krajih bo po nižinah nastala megla. Zjutraj bo na Primorskem in Notranjskem začelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 7 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, ponekod na jugovzhodu sprva tudi megleno. V zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo občasno deževalo, pogosteje na zahodu. Dež se bo popoldne od zahoda krepil in v prvem delu noči na torek razširil na vso Slovenijo. Ob morju se bo krepil jugo, ponekod na Notranjskem ter v Prekmurju in deloma na Štajerskem pa bo pihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek zjutraj bo dež oslabel in dopoldne povsod ponehal, čez dan se bo prehodno pokazalo tudi sonce. V sredo bo od zahoda spet pričelo deževati.

Vremenska slika: Nad Skandinavijo ter nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka. Prva vremenska motnja se čez zahodno Sredozemlje pomika nad južno Italijo. Naslednja je dosegla zahodno Evropo in se pomika proti Alpam. Pred njo k nam od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo pooblačilo, le v krajih vzhodno od nas bo do jutra še nekaj jasnine in megle po nižinah. V ponedeljek bo že zjutraj deževalo v Kvarnerju in Gorskem Kotarju, dopoldne pa tudi v sosednjih krajih Italije. Čez dan se bo širil proti vzhodu. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo.