Biden in Erdogan ob robu vrha G20 za izboljšanje odnosov med državama

Rim, 31. oktobra - Ameriški predsednik Joe Biden in njegov turški kolega Recep Tayyip Erdogan sta se danes v Rimu dogovorila o izboljšanju odnosov med državama, so sporočili iz Bele hiše. Voditelja sta se na srečanju, ki je potekalo v zelo konstruktivnem vzdušju, zavzela za učinkovit način za reševanje odprtih vprašanj, so navedli.