Macron in Johnson za zmanjšanje napetosti v ribiškem sporu

Rim/London, 31. oktobra - Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Boris Johnson sta se danes dogovorila o zmanjšanju napetosti v odnosih, ki so se zaostrili po ribiškem sporu med Francijo in Združenim kraljestvom, so sporočili iz Elizejske palače. Voditelja sta se sestala ob robu vrha dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav (G20) v Rimu.