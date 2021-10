Srbom in Nemkam naslova kegljaških svetovnih prvakov

Varšava, 31. oktobra - Zmagovalci devetega ekipnega svetovnega prvenstva v poljskem mestu Tarnowo Podgorne so kegljači Srbije in kegljačice Nemčije. Srbi, ki so veljali za prvega favorita, so v finalu premagali Nemce s 5:3 (3981:3918). Nemke so bile v odločilnem obračunu boljše od Čehinj kar s 7:1 (3823:3628).