Odprtje OI 2024 še naprej po načrtih v središču Pariza

Pariz, 31. oktobra - Predsednik organizacijskega komiteja olimpijskih iger v Parizu leta 2024 Tony Estanguet je 1000 dni pred začetkom tekmovanj zatrdil, da še naprej načrtujejo odprtje iger, ki bodo potekale od 26. julija so 11. avgusta, v središču francoske prestolnice in ne na stadionu, kot je to običajno. Poraja se sicer veliko varnostnih in drugih vprašanj.