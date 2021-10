Vreme: Danes bo delno jasno, dopoldne po nekaterih nižinah megleno

Ljubljana, 31. oktobra - Na Primorskem in deloma na Notranjskem bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bo nekaj oblačnosti občasno tudi v osrednjih krajih. Popoldne bo na Notranjskem ter ponekod v severovzhodni Sloveniji zapihal južni ali jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno oblačno, ponekod na jugovzhodu lahko sprva tudi megleno. Na zahodu bo že dopoldne pričelo deževati. Dež se bo popoldne od zahoda krepil in do noči razširil na vso Slovenijo ter se nadaljeval v noč na torek. Ob morju bo pihal jugo, ponekod na Notranjskem ter v Prekmurju in deloma na Štajerskem pa južni veter. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 7 do 11, najvišje dnevne od 10 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek zjutraj bo dež oslabel in dopoldne povsod ponehal, čez dan se bo prehodno pokazalo tudi sonce. V sredo bo od zahoda spet pričelo deževati.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Balkanom počasi slabi. Nad zahodnim Sredozemljem je nastal plitev ciklon z vremensko fronto, ki pa ne bo vplivala na vreme pri nas. Naslednja vremenska motnja je nad Atlantikom in bo v noči na torek prešla Slovenijo. Nad naše kraje bo začel v višinah od jugozahoda dotekati nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas še večinoma sončno in sprva po nižinah megleno. Drugod se bo od zahoda postopno pooblačilo.

Biovreme: V nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi še večinoma ugoden. V ponedeljek čez dan bo vremenska obremenitev postopno naraščala.