Kralji z dvema podajama Kopitarja do prve zmage po šestih tekmah

Los Angeles, 31. oktobra - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL s 5:2 ugnala Montreal Canadiens in prišla do prve zmage po šestih tekmah in druge v sezoni po uvodnem slavju s 6:2 nad Vegas Golden Knights 14. oktobra. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je dosegel dve podaji za izenačujoči gol na 1:1 in nato še za vodstvo z 2:1.