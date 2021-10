Kamničanke z zanesljivo zmago na drugo mesto

Ljubljana, 30. oktobra - Odbojkarice Calcita Volleyja so v 6. krogu 1. DOL za ženske zanesljivo premagale ATK Grosuplje in se povzpele na tretje mesto prvenstvene razpredelnice. Prehitele so Sip Šempeter, za vodilni Mariborčankami ob tekmi manj zaostajajo za dve točki, za Ankaranom, ki je s 3:1 ugnal Krim, pa eno.