Cinkarna Celje še do četrte zmage

Ljubljana, 30. oktobra - V 1. ženski košarkarski ligi je Cinkarna Celje prišla do četrte zmage. Celjanke so bile v dvoboju do danes neporaženih ekip proti Pro-Bit Konjicam boljše s 74:49. Z dna pa se je po zmagi z 80:61 proti Tosama Lediti dvignila Derby Ježica, Ljubljančanke so namreč zabeležile prvi par točk v sezoni.