Zoran Dragić do konca sezone pri Zdovcu

Kaunas, 30. oktobra - Slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragić bo do konca sezone igral za litovski Žalgiris, ki ga vodi slovenski strokovnjak Jure Zdovc. Kot so zapisali na spletni strani kluba, ki v evroligi kot edini še nima zmage v tej sezoni, je 32-letni in 196 centimetrov visoki Dragić igralec, ki slovi po energiji in borbenosti.