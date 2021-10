Vreme: Pretežno oblačno in megleno

Ljubljana, 30. oktobra - Zvečer se bo oblačnost na Primorskem povečala, drugod bo ponoči še dokaj jasno z meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo na vzhodu še deloma jasno in zjutraj po nižinah megleno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno. Dež se bo popoldne od zahoda razširil na večji del Slovenije in se zvečer okrepil ter nadaljeval v noč na torek. Ob morju bo pihal jugo. V torek zjutraj bo dež ponehal, čez dan se bo prehodno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severozahodno Evropo pa ciklonsko območje. Od juga doteka v višinah k nam topel in razmeroma suh zrak, v spodnjih plasteh ozračja pa se še zadržuje hladen in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno, marsikje po nižinah južne Avstrije. Madžarske in Hrvaške bo megleno. Le ob severnem Jadranu se bo pooblačilo. V nedeljo bo v krajih vzhodno od nas še večinoma sončno in sprva po nižinah megleno. Drugod se bo od zahoda pooblačilo. Pihati bo začel jugozahodni veter.